Guggenparty in Bildechingen: Die fünfte Jahreszeit kann kommen

Ausgelassene Stimmung bei prallem Guggensound gab es am Wochenende in der Turn- und Festhalle Bildechingen beim „Gugge Ägschtrem“.
Die Guggenmusik Fleggazoddler hatte mit dem „Gugge Ägschtrem“ am vergangenen Samstag wieder zum traditionellen Guggen-Treffen in die Turn- und Festhalle in Bildechingen eingeladen. Das Line-Up für 2025 konnte sich durchaus sehen und vor allem hören lassen. Mit dabei waren die Kandldabber Betra, die Steibruchschränzer Würenlingen (Schweiz), die Hölledüüfel Degernau (aus dem Landkreis Waldshut), die Guggenmusik Salpeterer Pressband Birkinge (ebenfalls aus dem Landkreis Waldshut), die Mühlengeischter Eigeltingen (Landkreis Konstanz), die Formation X-Treme Konstanz sowie natürlich die Gastgeber, die Fleggazoddler selbst.