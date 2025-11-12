Guggenparty in Bildechingen: Die fünfte Jahreszeit kann kommen

Ausgelassene Stimmung bei prallem Guggensound gab es am Wochenende in der Turn- und Festhalle Bildechingen beim „Gugge Ägschtrem“.

Die Guggenmusik Fleggazoddler hatte mit dem „Gugge Ägschtrem“ am vergangenen Samstag wieder zum traditionellen Guggen-Treffen in die Turn- und Festhalle in Bildechingen eingeladen. Das Line-Up für 2025 konnte sich durchaus sehen und vor allem hören lassen. Mit dabei waren die Kandldabber Betra, die Steibruchschränzer Würenlingen (Schweiz), die Hölledüüfel Degernau (aus dem Landkreis Waldshut), die Guggenmusik Salpeterer Pressband Birkinge (ebenfalls aus dem Landkreis Waldshut), die Mühlengeischter Eigeltingen (Landkreis Konstanz), die Formation X-Treme Konstanz sowie natürlich die Gastgeber, die Fleggazoddler selbst.

Bereits früh am Abend herrschte ausgelassene Stimmung, als die ersten Takte der Guggen durch die Halle hallten. Jede Kapelle brachte ihren eigenen Sound und eine gehörige Portion närrischer Energie mit.

Ausgelassene Stimmung und Limbo-Tänze zur Guggenmusik waren an der Tagesordnung. Foto: Andreas Wagner

Erstmals absolvierten die „Kandldabber Betra“ einen Auftritt bei dem alljährlichen Guggentreffen in Bildechingen und stellten dabei ihre Spielfreude und musikalisches Können gelungen unter Beweis.

Schiere Klangfülle

Ihnen oblag sogar die musikalische Eröffnung des Events, beginnend mit dem Einmarsch zum frenetischen Jubel des Publikums. Besonders stachen die Hölledüüfel Degernau mit ihrem druckvollen Brass-Sound und ihrer Klangfülle hervor, während die Steibruchschränzer Würenlingen mit schwungvollen Rhythmen und aufwendigen Kostümen das Publikum begeisterten.

Ebenso farbenfroh wie ihre Kostüme stellten die Fleggazoddler auch ein buntes Repertoire zusammen, welches für Begeisterung sorgte. Foto: Andreas Wagner

Zwischendurch heizte auch der Gastgeber dem Publikum gehörig ein und gab den Besuchern eine erste Kostprobe seines musikalischen Könnens. Ein Highlight bildete die gemeinsame Performance der Kapellen Mühlengeischter und X-Treme, die als Formation „MühXtreme“ einige Stücke gemeinsam spielten. Ein seltener und umjubelter Zusammenschluss, der die Halle zum Kochen brachte. Zum Abschluss zeigten die Fleggazoddler, warum sie als Gastgeber jedes Jahr für Begeisterung sorgen.

Die Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit war den Besuchern deutlich anzusehen. Foto: Andreas Wagner

Mit einem mitreißenden Mix aus Klassikern und modernen Stücken heizten sie den Besuchern noch einmal kräftig ein und sorgten für einen stimmungsvollen Ausklang des Abends. Mit dem „Gugge Ägschtrem 2025“ ist das Warm-Up zur kommenden närrischen Saison bestens gelungen. Die Vorfreude auf die kommende Fasnet konnte wohl kaum größer sein.