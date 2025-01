Guggenmusik in Hardt: Dieses Geheimnis lüften Sälle 15 bei ihrer Party

Schenkenzell und Loßburg Der wahre Grund für das Bahn-Drama

Es war eine Schocknachricht für Bahnfahrer in Schenkenzell und Loßburg: Wegen einer fehlenden Weiche halten wohl bis Ende 2026 nur noch wenige Züge an den beiden Bahnhöfen. Doch warum wird die Weiche erst in zwei Jahren eingebaut? Und wieso wurde die Einschränkung so spät kommuniziert?