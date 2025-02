Guggenmusik-Festival in Bräunlingen: Brändbach Hupä feiern Jubiläum

Beim Umzug in Donaueschingen 13-Jährige wird von Hexe gepackt und fallen gelassen - Krankenhaus

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Wochenende beim Umzug in Donaueschingen verletzt worden, nachdem es von einer Hexe über die Schulter geworfen und fallen gelassen wurde. Die Folge: ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt. Ihre Mutter appelliert nun an die Narren zur Vorsicht. Der betroffene Verein hält sich bedeckt.