Närrisch bunte Fähnle hängen mittlerweile nahezu in allen Ortsteilen – nur noch Oberschopfheim steht aus. Dort werden die Fähnle am Samstag im Ortszentrum aufgehängt. Die Friesenheimer Narrenzünfte und närrischen Gruppen bereiten sich bereits seit Wochen auf närrische Abende und Umzüge vor.

Ein Ende der kommunalpolitischen Macht läutet am schmutzigen Donnerstag in allen Ortsteilen die Rathausstürmung ein. Diese beginnt pünktlich mit Einbruch der Dunkelheit und gipfelt in der Schlüsselgewalt der Narren über Haus und Hof der Rathäuser.

Friesenheim: Den Anfang machen am Samstag, 15. Februar, die „Driewili Stampfer“ mit ihrem Guggefest in der Sternenberghalle in Friesenheim. Zur Frauenfasent wir dann am Freitag, 21. Februar, ins Georg-Schreiber-Haus eingeladen. Eine Kinderfasent wird es am Dienstag, 4. März, in Friesenheim geben.

Oberweier: In Oberweier sind die „Krabbe Schenkel“ bestens für die fünfte Jahreszeit gerüstet. Am Samstagmorgen ging es bereits mit viel lauter Musik und Straßenabsperrung ans Fähnleaufhängen. Traditionell findet der Umzug in Oberweier seit vielen Jahren am Rosenmontag, 3. März, statt. Die Gäste werden rund um den Schlüsselplatz bewirtet. Ansonsten sind die „Krabben“ reihum auf Umzügen und Veranstaltungen vor allem in der Gemeinde zu finden.

Schuttern: In Schuttern bereitet sich die Narrenzunft Kruttstumpe auf ein riesiges „Rämmidämmi“ mit gut 80 Zünften und Gruppen am Fasentsfreitag, 28. Februar, vor. Es ist einer der größten Nachtumzüge in der Gemeinde und der Region. „Es wird ein großes Fest“, freut sich Caroline Wimmeroth von der Narrenzunft auf Nachfrage unserer Zeitung. Schuttern stehe am Fasnachtsfreitag Kopf und die Gäste wüssten sich dann in und um die Offohalle bestens versorgt. Zuvor findet am Samstag, 22. Februar, der „Halli-Galli-Obe“ der Narrenzunft Kruttstumpe in der Offohalle statt.

Heiligenzell: Am Freitag, 21. Februar, lädt der Heiligenzeller Kirchenchor zum traditionellen „Si-Ki-Fa-Ball“ ins Josefshaus ein. Am Fasnachtssonntag, 2. März, wird dann zum Umzug eingeladen. Die Besucher dürfen auf die Themen der heimischen Vereine gespannt sein. Sie spiegeln gern ein Stück der gesellschaftlichen und politischen Couleur wider. Im Anschluss an die Umzüge wird dann zum närrischen Treiben eingeladen. In Heiligenzell steht das Josefshaus zur Verfügung.

Oberschopfheim: Am Freitag, 28. Februar, wird zur DJK-Fasent eingeladen, bevor es dann am Samstag, 1. März, mit dem Närrischen Dorfowe weitergehen wird. Tags darauf, am Fasnachtssonntag, wird zum Umzug eingeladen. Danach ist närrisches Treiben am Rathausplatz angesagt. Am Rosenmontag, 3. März, lädt der Turnverein Oberschopfheim zum Preismaskenball und am Dienstag, 4. März, zur Kinderfasent ein.

Enge Zusammenarbeit

Auf ihre Einladung und Wunsch hin, waren alle Zünfte der Gemeinde am vergangenen Festumzug in Kürzell bei den „Ridd’l Schdägge“ vertreten. „Alle Zünfte haben sich zum ersten Mal gemeinsam bei einem Fasnachtsumzug als Einheit aus Friesenheim präsentiert“, freute sich Daniel Hahn vom Vorstand der „Krabbe Schenkel“ Oberweier im Gespräch mit unserer Redaktion. Überhaupt stünden die Narrenzünfte in der Gemeinde mittlerweile noch enger zusammen