Guggemusik macht Pause: Warum die Grenzacher Node Chaode nicht mehr auftreten

Die Grenzacher Node Chaode machen eine künstlerische Pause und suchen neue Mitglieder. Die beiden Vorsitzenden betonen aber: „Natürlich sind wir wieder auf dem Johannimarkt.“
Mancher musste an Rosenmontag zwei Mal hinhören, als Justin Westermann von der Bühne des Nachtumzugs verkündete, dass nun der letzte Auftritt der Node Chaode anstehe. Nicht der letzte des Abends zwar, aber zumindest für eine längere Zeit. Daher schlossen sich zum Finale für die beiden Schlusslieder auch die Sumpfgumber und die Rolli Dudel Schränzer dem Platzkonzert an, wie es im vergangenen Sommer bereits zum Gemeindejubiläum erstmals vollzogen worden war. Schon bei den Umzügen wurde auf die Waggis-Larve des schwarz-weiß-roten Outfits verzichtet, damit die Mitglieder „auch mal den Umzug sehen können“, wie die Verantwortlichen erklären.