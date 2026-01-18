Gugge im Ring in Schopfheim: „D’Namelose“ sind nun „Monarche“

Die Schopfheimer Guggemusikgruppe hat ihr neues Häs vorgestellt. Erstmals traten sie deswegen bei ihrer eigenen Veranstaltung in den „Ring“.

Die Guggemusikgruppe „D’Namelose“ hat am Samstagabend bei ihrer Veranstaltung „Gugge im Ring“ in der Stadthalle ihr neues Häs vorgestellt. Die Fasnachter sind ab sofort „Monarchen“. Ihre Figur trägt eine Krone, hat halblange schwarze Haare, einen Kinn- und Schnurrbart und wirkt sehr aggressiv. Über einem weißen, knöchellangen, langärmeligen Gewand trägt der Monarch eine hellgraue Oberbeleidung ohne Ärmel. Er sieht aus wie eine aggressive Version von König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte aus der Augsburger Puppenkiste.

Kostüme werden alle fünf Jahr ausgetauscht Bisher erschienen „D’Namelose“ als „D’Namelose“, Kobold/Gnom, Al Capone, Fürst und Schlumpf. Thomas Stephanny, Gründungs- und Ehrenmitglied und Vater des Vorsitzenden Kai Stephanny, sagt, dass man die Kostüme alle „fünf Jahre“ austauschen müsse, weil sie dann verranzt aussähen. In diesem Jahr war dieser Zeitpunkt erreicht. „Das neue Häs ist handgemacht und wurde in der Schweiz hergestellt“, verrät Stephanny. Anlässlich der Präsentation ihres neuen Kostums trat die Gruppe erstmals in den Ring, um einige Stücke zu spielen. Zu hören war unter anderem ein „Mallorca Medley“. Stephanny lobt „D’Namelose“: „Sie sind ein junges Team mit Spaß bei der Sache, sie halten zusammen und schaffen können sie auch.“

„D’ Namelose“ traten erstmals auch selbst in den „Ring“. Foto: Christoph Schennen

Neben den Veranstaltern traten zahlreiche andere Guggemusik-Gruppen auf: angefangen von den Bättelsäcken Fahrnau über die Krawazi-Ramblers Villingen, die Ruinä Dängler (Lauchringen), die Guggemusik Bonndorf bis zu den Storchestäghüüler aus Wehr, die beige Kleidung sind und Hut tragen, weil ihr aktuelles Motto-Häs „Safari“ ist.

Älteste Guggemusik aus Vorarlberg

Die längste Anreise hatte die Guggamusig Schneggahüsler aus Frastanz in Österreich. „Wir sind die alteste Guggemusikgruppe aus Vorarlberg“, betont ihr Ehrenmitglied Ehrentraut Lederle. Sie spielten Guggemusik-Versionen von Pop- und Rockklassikern wie „Fear of the Dark“ (Iron Maiden) oder „Skandal im Sperrbezirk“ (Spider Murphy Gang).

Der Statthalter von Schopfheim überreichte zwei „Namelose“ seinen Orden und den Statthalter-Wein. Foto: Christoph Schennen

Zahlreiche Fasnachter feierten die lautstarke Guggemusik, die Halle war gut gefüllt, die Stimmung ausgelassen. Zwischen den Auftritten unterhielt DJ Dany Dutch das junge Publikum mit populären Liedern.