Gugge im Ring in Schopfheim: „D’Namelose“ sind nun „Monarche“

Die Schopfheimer Guggemusikgruppe hat ihr neues Häs vorgestellt. Erstmals traten sie deswegen bei ihrer eigenen Veranstaltung in den „Ring“.
Die Guggemusikgruppe „D’Namelose“ hat am Samstagabend bei ihrer Veranstaltung „Gugge im Ring“ in der Stadthalle ihr neues Häs vorgestellt. Die Fasnachter sind ab sofort „Monarchen“. Ihre Figur trägt eine Krone, hat halblange schwarze Haare, einen Kinn- und Schnurrbart und wirkt sehr aggressiv. Über einem weißen, knöchellangen, langärmeligen Gewand trägt der Monarch eine hellgraue Oberbeleidung ohne Ärmel. Er sieht aus wie eine aggressive Version von König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte aus der Augsburger Puppenkiste.