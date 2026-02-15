Gugge-Explosion in Lörrach: Mit Pauken und Trompeten zur Fasnacht

Die Gugge-Explosion hat die Lörracher Innenstadt am Fasnachtssamstag fest im Griff. Zehntausende feierten die Auftritte der Guggemusiker von nah und fern.
Jedes Jahr am Fasnachtssamstag wird Lörrach mit einem musikalischen Paukenschlag aus dem Winterschlaf geweckt. An der Gugge-Explosion kommt niemand vorbei, der an diesem Tag die Innenstadt betritt oder auch nur im näheren Umfeld wohnt. Mit mehr als 40 Formationen ist das ganztägige Spektakel das größte Gugge-Open-Air-Event in Deutschland und ein wahrlich innenstadtfüllendes Ereignis.