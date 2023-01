4 Unverwechselbar in ihren Kohlblatt-Kostümen zeigten die Inneringer "Blattläus", was sie alles drauf haben. Foto: Gauggel

Mit einem großen Guggatreffen sind die Harthauser Vetter am Samstagabend in die heiße Phase der närrischen Zeit gestartet.















Link kopiert

Winterlingen-Harthausen - Um der närrischen und rhythmischen Musik zu Lauschen sind die Besucher in Scharen in die Harthauser Festhalle geschwärmt.

Die einheimische Guggamusik ließ an diesem Abend den Gastgruppen den Vortritt und unterstützte die gastgebende Vetterzunft bei der Organisation und der Bewirtung der vielen Gäste.

Die Band aus dem Nachbarort macht den Auftakt

Guggamusik-Präsident Andre Lorrain führte durch den Abend und erzählte Wissenswertes zu den einzelnen Gruppen, die in ausgeloster Reihenfoge die Bühne betraten und das Publikum in närrische Stimmung versetzten. Den Auftakt machten die Germanen-Pfetzer aus dem Nachbarort Benzingen. Angeführt von "Oberpfetzerin" Elena Schachtschneider gaben sie mit ihrem fulminanten Auftritt gleich einen Vorgeschmack darauf, was an dem Abend alles geboten war. Fast ganz in schwarz marschierte die "Fasnetsband(e)-Annada" Ennetach bei Mengen auf die Bühne. Diese Gruppe, die sich eigentlich Ennetacher Musikkapelle nennt und während der Fasnetszeit zur Guggamusik mutiert, überzeugte mit toller Musik und animierte viele Gäste zum Mitjucken vor der Bühne.

Ein Höhepunkt des Abends war sicherlich der Auftritt der "Jongnen-Zigeiner" aus Jungnau , die mit einer faszinierenden Performance erst nach mehreren Zugaben die Bühne wieder verlassen durften. Gleiches galt auch für die nachfolgenden "Nuifram’r Blooggoischt’r": In ihren üppigen und farbenprächtigen Häsern verwandelten sie mit mitreißendem Sound die Halle in ein tanzendes, närrisches Tollhaus. Steigern konnten das nur noch die Inneringer "Blattläus" von der Zunft der "Kohlraben-Köpf". Ihr Häs ist dem Grünkohl nachempfundenen; ihrem ausladenden Instrumenten-Equipment fanden sie kaum Platz auf der Bühne. Ihrem imposanter Auftritt folgten begeisterte Beifallsstürme, so dass auch sie erst nach vielen Zugaben wieder abtreten durften.

DJ Elle hält die Stimmung hoch

Zum Schluss folgte die Gruppe mit der weitesten Anreise, die "Kandldapper" der Narrenzunft Betra im Kreis Freudenstadt. Ihr außergewöhnlicher Sound wurde mit Klatschen, Jucken und Tanzen belohnt. Sowohl zwischen den Auftritten als auch nach dem Reigen der Guggen sorgte DJ Elle aus Veringenstadt mit bekannten närrischen und aktuellen Partyhits dafür, dass der Stimmungspegel beständig hoch blieb.