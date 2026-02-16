Guggamusik mit Big Band Sound: Ein typischer Tag bei den Grenzweg Sinfonikern Kniebis

Was macht eigentlich eine Guggamusik so in der Fasnetszeit? Unsere Autorin hat die Grenzweg Sinfoniker Kniebis einen Tag lang bei zwei Rathausstürmen begleitet.
„Guggamusik, das sind doch schräg, scheinbar falsch klingende, allerdings professionell gespielte Töne, wie geht...“, weiter komme ich mit meiner Frage nicht, da unterbricht mich Jochen Klumpp. Nicht einmal eine halbe Stunde bei den Grenzweg Sinfonikern Kniebis hat es gebraucht, bis ich, in Fasnetssachen Ungebildete und erst kürzlich in den Schwarzwald „Neigschmeckte“ in mein erstes Fettnäpfchen tappe. Doch Klumpp nimmt es gelassen und klärt mich auf, wieso die „Gugga vom Berg“ eben nicht nur schräge Töne draufhaben – als Guggagründer, weiß er das am Besten.