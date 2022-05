2 Im Ausschuss der Flegga-Bätscher Böhringen (von links): Vorsitzender Steffen Ruof, Beisitzer Stefan Ruof, stellvertretender Vorsitzender Denny Bühler, Schriftführer Marcel Burri, Beisitzer Mike Häsler, Beisitzer Björn Seemann, Kassier Sebastian Ruof, Beisitzer Marvin Kipp, Beisitzer Matthias Ohnmacht, Beisitzer Fabian Buchas und Tambour Sebastian Guth. Zum Team gehört außerdem Beisitzer Hans-Jörg Rapp. Foto: Ruof

Die Verabschiedung von Gründungsmitglied Daniel Dresel aus dem Ausschuss der Guggamusik Flegga-Bätscher Böhringen prägte die Mitgliederversammlung.















Link kopiert

Dietingen-Böhringen - Wie Vorsitzender Steffen Ruof den 40 Mitgliedern bei der Jahresversammlung der Guggamusik Flegga-Bätscher Böhringen berichtete, kam das Vereinsleben in der Saison 21/22 aufgrund der Corona-Pandemie erneut komplett zum Erliegen.

Er nannte die Sommerhockete in der Dorfmitte, zusammen mit allen Böhringer Vereinen, ein "Highlight mit Wiederholungspotential". Außerdem sei die Zeit genutzt worden, um viele Aufgaben zu bearbeiten. Steffen Ruof lobte die sehr gute Kameradschaft und Stimmung der Mitglieder – auch zu Coronazeiten.

Maues Jahr für die Kasse

Kassierer Sebastian Ruof legte seinen Kassenbericht für das Vereinsjahr 2021 vor. Er musste in seiner Bilanz ein deutliches Minus verbuchen. Trotzdem sei der Verein wirtschaftlich und finanziell sehr gut aufgestellt.

In seinem ausführlichen und mit viel Humor gespickten Bericht erinnerte Schriftführer Marcel Burri inklusive einer Bilderpräsentation an die Ereignisse der vergangenen Saison. Dirigent Sebastian Guth war in seinem Bericht auf die wenigen Proben, die zwischen September und November stattfanden, eingegangen. Zweifelsohne war das Probenwochenende im Burgstüble Hohenschramberg eine Sache, die in Erinnerung bleibe.

Sechs neue Mitglieder

Im vergangenen Jahr gewann der Verein trotz Corona sechs neue Mitglieder. Mit vier Trompeten, einem Hörnle und einem weiteren Sousaphonisten wurden die Reihen der Bläser aufgebessert.

Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Der stellvertretende Vorsitzender Denny Bühler, Schriftführer Marcel Burri sowie die Beisitzer Mike Häsler und Stefan Ruof wurden in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt. Sebastian Guth, der im Gremium in doppelter Position als Beisitzer und Tambour vertreten war, gab seinen Posten als Beisitzer auf. Für ihn wurde Matthias Ohnmacht neu ins Gremium gewählt. Ebenfalls stellte sich Daniel Dresel als Beisitzer nicht mehr zur Wahl und wurde durch Björn Seemann ersetzt.

Ein Urgestein verabschiedet

Bei der Verabschiedung von Daniel Dresel blickte Vorsitzender Ruof auf dessen Tätigkeiten zurück. Von 24 Vereinsjahren wirkte Daniel Dresel 21 Jahre aktiv in der Vereinsführung mit. Als Gründungsmitglied stellte er von 1998 bis 2011 den Vorsitzenden.

2014 übernahm er das Amt des Tambours von Benjamin Schwarzwälder, bevor er dieses 2020 an Sebastian Guth weitergab und im Anschluss im Ausschuss weiter als Beisitzer tätig war. Mit seinen Ideen und seiner Motivation prägte Dresel den Verein. Dies wurde mit einem lang anhaltenden Applaus gewürdigt.

Für zehnjähriges, aktives Musizieren wurden Fabian Scheible und Marco Kleiner von Steffen Ruof mit einem Präsent ausgezeichnet. In den kommenden Tagen soll die Tournee geplant werden.