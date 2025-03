Ein rundum gelungenes Vereinsjahr mit zahlreichen Aktivitäten und vielen schönen Momenten. So lautet das Resümee der Guggämusik VS Fetzä-Bätscher bei der Jahreshauptversammlung.

Besonderheit war die Feier anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Gruppe, die im Oktober in der Ostbaarhalle in Unterbaldingen stattfand. Die Veranstaltung war ein großartiges Event und bot einen gelungenen Vorgeschmack auf die Fasnet.

Die Musikerinnen und Musiker zogen eine durchweg positive Bilanz, teilt der Verein mit. Der im vorletzten Jahr eingeführte erhöhte Probenrhythmus im zweiten Halbjahr zeigte auch in der diesjährigen Fasnetsaison seine Wirkung.

Das Tambour-Duo Frank Ketterer und Klaus Koke lobte den großartigen Einsatz aller Mitglieder und bezeichnete die musikalische Leistung als hervorragend.

Neues Häs kommt bestens an

Ein weiterer Höhepunkt war die Präsentation der Guggenmusiker im neuen Häs am Schmotzigen Dunnschtig in Schwenningen. Die neongrünen und schwarzen Farben des futuristischen Outfits kamen bei den Zuschauern sehr gut an.

Das Jahr war zudem von vielen weiteren Aktionen geprägt. Der Schriftführer ließ das Vereinsjahr Revue passieren und erinnerte an die beliebte Maiwanderung, die die Gruppe über das Moos zum Wittmanstal und schließlich zum Hegifest nach Bad Dürrheim führte. Auch die Lange Schwenninger Kulturnacht war ein tolles Ereignis, trotz des schlechten Wetters gab es gelungene Auftritte vor einem begeisterten Publikum.

Frank Ketterer lobte den Einsatz der Mitglieder bei den Festen. Das Vereinsjahr wurde durch verschiedene Geburtstagsfeiern, ein Probenwochenende mit Weihnachtsfeuer und zwei große Anschaffungen abgerundet. Diese Anschaffungen, ein professionelles Marktzelt für die Festivitäten und der Zuschuss für das neue Häs führten zu einem „vertretbaren Minus“, wie Kassiererin Petra Hein berichtete.

Blick ins Jahr 2025

Für das kommende Jahr sind bereits erste Aktivitäten geplant, darunter die Kulturnacht, die Maiwanderung und einige Auftritte. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf der Rekrutierung neuer Mitglieder. Eine offene Probe am Freitag, 4. April, 19. Uhr, bietet Interessierten die Möglichkeit, Teil der Fetzä-Bätscher zu werden. Quereinsteiger sind willkommen. Weitere Informationen sind auf der Website www.fetzae-baetscher.de oder per E-Mail an fetznetz@fetzae-baetscher.de erhältlich.

Wahlen

Bei den Wahlen gab es einige Änderungen in den Ausschüssen. Folgende Personen wurden neu beauftragt oder in ihren Ämtern bestätigt: Frank Ketterer (Tambour), Klaus Koke (Tambour, Kulturelles, Kassenprüfer), Petra Hein (Kassiererin), Frank Tramm (Vereinsheim, Termine, Kassenprüfer), Wolfgang Feilen (Presse, Berichtsführung), Sabrina Neuberger (Jugend, Musik), Pia Schuchardt-Böger (Jugend), Lisa Ketterer (Social Media), Yvonne Schulz (Geschenke, Kulturelles, Kostüme), Marie Schwillo (Kostüme), Gisela Schuchardt (Kostüme), Marco Koke (Kulturelles, Musik), Petra Schwillo (passive Mitglieder, Musik), Nicole Fuchs (Termine), Werner Schäfer (Kulturelles, Termine), Sarah Koke (Social Media, Kostüme, Termine, stellvertretende Tambourin), Daniela Koke (Musik) und Siglinde Ketterer (Musik).