Güterverkehr in Horb: Black Forest Terminal verbessert seine Ladetechnik

Erweiterte Möglichkeiten im Black Forest Terminal: Ein Verladeadapter nimmt nichtkranbare Sattelauflieger Huckepack.
Im Black Forest Terminal (BFT) in Horb können jetzt auch Lkw-Transporte auf die Schiene umsteigen, deren Sattelauflieger nicht kranbar sind. Das demonstrierte das Team in Kooperation mit TX Logistik, nach eigenen Angaben Deutschlands zweitgrößtes Eisenbahnverkehrsunternehmen im Schienengüterverkehr. Zur Premiere im Industriegebiet Heiligenfeld kamen Unternehmensvertreter und Logistiker, informiert das BFT in einer Presseinformation.