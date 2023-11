Güterverkehr der Zukunft: Wird der Testbetrieb zum Reinfall?

1 Erst seit dem Sommer fahren die Oberleitungslastzüge stabil durchs Murgtal. Foto: imago//rnulf Hettrich

Welches ist die beste Technik, um die Lastwagen der Zukunft anzutreiben? Ein Feldversuch bei Gaggenau soll Aufschluss geben. Doch bisher läuft er eher holprig.









In voller Fahrt hebt sich der Stromabnehmer auf dem Führerhaus des Scania und geht mit der Oberleitung in Kontakt. Statt eines brummenden Diesels zieht jetzt ein leiser Elektromotor die schwere Fracht über die Bundesstraße 462 das Murgtal hinauf. Der 40-Tonner ist Teil eines „ergebnisoffenen Technologievergleichs“, der seit zwei Jahren unter dem Stichwort eWayBW auf einem 18 Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße bei Gaggenau läuft – oder laufen sollte. Denn bisher fehlt es an den alternativen Antriebstechniken, die sich mit dem Hybrid messen.