Gütertrennung eskaliert: Frau lädt in Villingen Ex-Partner auf Motorhaube

1 Die Autofahrerin traf die Polizei am Unfallort nicht mehr an. (Symbolfoto) Foto: Daniel Vogl/dpa

In Villingen-Schwenningen ist am Montagabend die Aufteilung von Habseligkeiten zwischen einem Ex-Paar eskaliert. Am Ende landete ein 34-Jähriger auf der Motorhaube eines Land Rovers.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, traf sich das einstige Paar gegen 19.30 Uhr in der Breslauer Straße zu einer "letzten Gütertrennung", wie die Polizei mitteilt. Doch das Treffen mündete in einem Streit. Als die 43-Jährige mit ihrem Land Rover wegfahren wollte, stellte sich ihr ihr 34-jähriger Ex in den Weg. Sie fuhr trotzdem los, der 34-Jährige landete auf der Motorhaube.