Gütenbacher Gemeinderat verärgert: Furtwangen will mehr als 720 000 Euro

Furtwangen will mehr als 720 000 Euro

1 Auch Schüler aus Gütenbach besuchen das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule in Furtwangen. Foto: Markus Reutter

Die Verärgerung im Gremium war deutlich zu spüren, als dieser Tagesordnungspunkt zur Sprache kam: die Forderung der Stadt Furtwangen zur Beteiligung an den Kosten der OHG-Sanierung. Jetzt hofft man auf die Freiwilligkeitsphase.









Wie bei anderen Nachbargemeinden auch, machte die Stadt Furtwangen bei der Gemeinde Gütenbach Ansprüche geltend. In einem Urteil hatte der Verwaltungsgerichtshof deutlich gemacht, dass Nachbargemeinden sich an der Sanierung oder am Neubau von Schulen beteiligen müssen, wenn Schüler der Gemeinde die Schule im Nachbarort besuchen. Laut Aufstellung der Stadt Furtwangen besuchen bei einer Gesamtzahl von 603 Schülern durchschnittlich 31,4 Schüler aus Gütenbach die Realschule und 2,6 Schüler das Gymnasium.