Gütenbach Wegweisendes zur Streckenplanung

Aus triftigen Gründen hatte Bürgermeisterin Lisa Wolber einen Gast zur "voraussichtlich letzten Gemeinderatssitzung das Jahres" eingeladen: Der Wegewart des Schwarzwaldvereins, Lorenz Wiehl, zeigte auf, dass es gar nicht so einfach ist, neue Wanderwege anzulegen.

Gütenbach. "Wer macht denn sowas?" – lautete der Titel der Präsentation, die Wiehl mitgebracht hatte. Hintergrund war offenbar der Versuch, auf eigene Faust einen Wanderweg auszuweisen, was wohl etwas schief gegangen war, zudem habe man Tafeln aufgestellt an Orten, wo sie nicht hingehören. Denn, so Wiehl, das Erste sei immer, sich mit den Grundstücksbesitzern auseinanderzusetzen, ob sie überhaupt einen Wanderweg auf ihrem Gelände wollen. 2002 hatte der Verein das Wegekonzept erstellt, der Rat hatte dieses damals abgesegnet. Ausgangspunkt aller Wanderwege sei dabei stets der Vorplatz der Festhalle – somit sei das ein guter Platz für eine Übersichtstafel.

Auch am Weg zum Balzer Herrgott wäre eine Tafel gut, da dort an manchen Tagen eine Massenwanderung stattfinde. Wohl könne man zwei bis drei weitere Tafeln anbringen, zumal viele alte Wege nicht mehr attraktiv seien. "Kaum genutzte Wanderwege erkennt man daran, dass das Gras dort hoch wächst", belehrte er. Wanderwege seien eine wichtige Möglichkeit, der Natur, vor allem der Tierwelt Ruhe zu verschaffen, da die Wege eine gewisse Kanalisierung böten.