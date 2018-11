Gütenbach Wärmedämmung und Technik vergeben

Für Gerüstbauarbeiten stimmte der Gemeinderat der Auftragsvergabe an den Stuckaturbetrieb Erwin Dorer in Furtwangen zur Angebotssumme von 30 980,29 Euro zu. Ferner wurde die Fachbauleitung für Brandschutz an das Ingenieurbüro Steppacher in Friesenheim zum Preis von 9113,03 Euro vergeben. Graustrom oder Ökostrom war dann die Frage. Unter Graustrom (oder Egalstrom) versteht man den Nutzungsmix fossiler Energiequellen, Atomkraft oder regenerativer Energiequellen. Die Diskussion darüber war Erika Franki als Verfechterin von Ökostrom leid, wie sie sagte. Bürgermeisterin Lisa Wolber und die Mehrheit der Räte entschieden sich für den Lieferanten Energiedienst AG. Der Vertrag betrifft den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2020. Die Kilowattstunde soll 5,72 Eurocent betragen und für Straßenbeleuchtung 4,99 ct/Wh. Hochgerechnet ergaben sich Jahresenergiekosten von rund 10 9 00 Euro.