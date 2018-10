Gütenbach Vom Apfel zum Saft

Gütenbach. Bei schönstem Herbstwetter machten sich die Schüler der Naturparkschule Gütenbach auf zur Streuobstwiese im Tal. Hier hieß es schließlich, selber die Ärmel hochzukrempeln und anfassen: Sie sammelten eifrig Äpfel in Körben und Säcken, wuschen die Äpfel am Brunnen, zerkleinerten sie und pressten sie anschließend in der Trotte aus.