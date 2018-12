Gütenbach Vermögenshaushalt für 2019 verdreifacht sich

Der vorliegende Entwurf enthalte nur wenige Änderungen gegenüber dem bisher vorliegenden, so Wolber. Gegenüber dem Vorjahr stehen allerdings gewaltige Änderungen ins Haus. So beläuft sich der letzte kameral geführte Haushalt auf insgesamt 8,06 Millionen Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 3,57 Millionen (Vorjahr 3,02 Millionen), auf den Vermögenshaushalt entfielen 4,5 Millionen (Vorjahr: 1,33 Millionen) Euro. Vor allem der Vermögenshaushalt steigt damit um fast 237 Prozent. Insgesamt beträgt die Steigerung aber "nur" rund 85 Prozent, da ja der Verwaltungshaushalt nur geringfügig (18,33 Prozent) ansteigt. Dabei kann die Mindestzuführungsrate an den Vermögenshaushalt, die sich an der Höhe der Kredittilgung (100 000 Euro) orientiert, deutlich überschritten werden.

Vorausberechnet hat Lisa Wolber den Betrag von rund 450 000 Euro. Deutlich werde sich angesichts der derzeitigen Situation am Holzmarkt wohl der Planansatz für den Forst ändern: Das Jahr 2018 brachte die befürchteten Änderungen im Übermaß. Käferholz und Trockenschäden, Sturm und Schneebruch sorgten im laufenden Jahr für einen Einbruch, der sich auf Grund des Markt-Überangebots wohl auch im kommenden Jahr fortsetzen werde, so Wolber.

Entscheidend für das sehr magere Ergebnis und die deutliche Steigerung für 2018 seien verspätete Holzverkäufe gewesen. Die Nachfrage nach einem Kredit aus dem Jahr 2003, der 2013 um zehn Jahre verlängert wurde, erbrachte eine Restschuld am Laufzeitende von 42 000 Euro.