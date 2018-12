Gütenbach Vergaben für Mehrzweckalle

Zum einen ging es um das Wärmedämmverbundsystem und der Verputzarbeiten. Drei Angebote gingen ein, das günstigste der Firma Sauter aus Furtwangen liegt mit 138 459 Euro fast exakt auf Höhe der Kostenschätzung des Architekten Martin Rosenfelder (138 119 Euro). Die nächsthöherern lagen bereits über 160 000 Euro.

"Passt die Arbeit in den Terminkalender der Halle?", wollte Jörg Markon (Wir in Gütenbach) wissen. Das sei eine Herausforderung für die Bauleitung, so die Bürgermeisterin. Man gebe mittlerweile schon keine Fixtermine mehr vor, denn "sonst bekommen wir überhaupt keine Angebote mehr".

Eine Ausweitung der bereits an die Firma Stratz aus Simonswald für 344 270 Euro brutto vergebenen Arbeiten rund um die Elektrotechnik der Mehrzweckhalle kommt nun die Neu-Verkabelung der Medientechnik dazu; der Technikraum wurde im Zuge der Sanierungsarbeiten verlegt. Zudem sei die vorhandene Verkabelung sehr alt, weshalb man im Gremium beschloss, diese komplett zu erneuern, um die vorhandene Licht- und Tontechnik wieder anschließen zu können.