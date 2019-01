Gütenbach Verdiente Fußballer erhalten Ehrennadel

Nachdem er einen kurzen Überblick über den Ablauf des weiteren Abend gegeben hatte, gab es ein gemeinsamen Essen der Sportfreunde. Danach sprach der neue Trainer Giuseppe Mancuso ein paar Worte zur Vorbereitung auf die Rückrunde und gab der Hoffnung Ausdruck, wieder in bessere sportliche Gefilde zu gelangen.

Für die Spieler kam einer der wichtigsten Punkte des Abends: Es standen wieder zahlreiche Ehrungen verdienter Fußballer an. Sieben Mitstreiter konnten die Sportfreunde im feierlichem Rahmen für ihre Einsätze in den aktiven Mannschaften ehren. So wurden Finn Besenfelder, Lucas Mayer, Arnd Müller und Jannik Nopper mit der Vereinsehrennadel in Bronze für 100 Spiele geehrt. Bis auf Jannik Nopper konnte keiner dieser Spieler anwesend, sein, da sie aus beruflichen Gründen zur Zeit nur selten in Schönenbach sind. Wenn möglich, will man deshalb die Ehrung im kommenden Jahr persönlich nachholen.

Christian Günter, Marco Hoba und Robin Scherzinger erhielten für 200 Spiele die Silberne Ehrennadel. Auch hier konnte der in Freiburg wohnende Christian Günter nicht anwesend sein. Zum Abschluss der Auszeichnungen dankte Horst Hettich den Geehrten für ihren Einsatz und wünschte allen noch ein paar schöne Stunden bei der Feier.