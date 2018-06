Gütenbach Treue zum Betrieb ausgezeichnet

Einen Hit ließ sich das Organisationsteam um Annika Faller einfallen: eine Tombola, deren Erlös an den Gütenbacher Kindergarten ging, symbolisch an Leiterin Daria Hellinger-Kolb überreicht. Natürlich gab es auch Gewinne, die "Glücksfee Lucca" zog. Heißballon-Flüge gingen an Christoph Faller, Hanna Faller, Siegfried Rehberg, Dirk Hauke und Jessika Späth. Eine Badeparadies-Karte erhielt Leon Keller und Rena-Weekender gewannen Fabian Kromer, Adrian Schätzle, Andrea Lehr, Carmen Furtwängler und Alexander Späth.