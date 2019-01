Die Schüler und Lehrer der Gütenbacher Grundschule nutzten das gute Winterwetter und verlegten den Sportunterricht an den Gütenbacher Skihang am Bühlberg. Rodeln und Skifahren stand auf dem Stundenplan. Dabei durften die Schüler die bestens präparierte Piste des Skiclubs nutzen und den Lift kostenfrei in Anspruch nehmen. Jürgen Emmler vom Skiclub und viele Eltern sorgten für einen reibungslosen Ablauf. In der Pause konnten sich die Schüler in der Skihütte aufwärmen, und die Eltern spendierten allen eine Wurst aus der Elternbeiratskasse. Rektorin Veronika Weis bedankte sich bei allen Helfern und insbesondere beim Vorsitzenden des Skiclubs Jürgen Emmler für die bereitwillige Hilfe bei der Durchführung des Wintersporttags für die Schüler. Foto: Weis