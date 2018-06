Dass einem bei diesem Ausblick auch einmal schwindlig werden kann, ist nachvollziehbar. Dies wurde in der letzten Bürgerfragestunde in Gütenbach berichtet, und die Gemeindeverwaltung wurde gebeten, eine Maßnahme zu ergreifen. Die Ruhebank in der Sommerbergstraße wird nun etwas mehr vom Abhang weggerückt in Richtung der Straße. So lässt sich der weite Blick ins Tal hinab ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen genießen. Foto: Gemeindeverwaltung