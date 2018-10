Gütenbach Rund um die Uhr in Alarmbereitschaft

Vor und während dieser Übung informierte Jürgen Rösch die Zuschauer über die Arbeit der Jugendfeuerwehr. Aktuell besteht die Jugendfeuerwehr Gütenbach aus 14 Mitgliedern, davon zwei Mädchen. Betreut werden sie von vier Betreuern unter der Regie von Jugendwart Stefan Scherzinger. Bei der Abschlussübung wurde ein Brand in der Schreinerei des Gemeindebauhofs angenommen. Nach dem Eintreffen am Bauhof versuchten die jungen Feuerwehrleute in die Werkstatt einzudringen, doch hier herrschte dichter Rauch (aus einer Nebelmaschine). Allerdings drängte die Zeit, denn in der Werkstatt war noch eine Person vermisst.

Der Schwerpunkt bei dieser Übung lag somit wesentlich bei der Menschenrettung. Unter (simuliertem) Atemschutz konnten die jungen Feuerwehrleute das Opfer, eine Puppe, aus der verrauchten Werkstatt retten. Gleichzeitig hatten die Jugendlichen aber auch die Aufgabe mit einer Riegelstellung das Nachbargebäude vor dem Brand zu schützen, und dafür musste eine Wasserversorgung, unter anderem mit dem großen Schlauchwagen, aufgebaut werden. Am Ende konnte Jugendleiter Stefan Scherzinger eine durchweg positive Bilanz von dieser Übung ziehen. Sein besonderer Dank galt dabei seinem Team und den zahlreichen Helfern an diesem Wochenende.