Gütenbach Projektchor für die "Missa Brevis"

Hierzu soll wieder ein Projektchor gegründet werden. Wer Freude am Singen hat und mal an einem solchen Projekt mitwirken möchte, ist zum Mitmachen eingeladen. Die Proben sind mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr für Frauen und von 20.30 bis 22 Uhr für Männer im Pfarrsaal der katholischen Pfarrkirche in Gütenbach.

Bei Interesse kann man sich beim Chorleiter Gerold Scherzinger, Telefonnummer 07723/17 14, melden oder einfach in die Probe kommen. Alles Weitere ergibt sich.