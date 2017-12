Gütenbach Planungen zwischen Wirtschaftlichkeit und Haltbarkeit

Gütenbach. In der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte Hauptamtsleiterin Lisa Wolber über den aktuellen Stand bei der Hallensanierung. Wie in der letzten Sitzung beauftragt, hat nun Ingenieur Cornelius Ruckenbrod vom Planungsbüro SMP in Karlsruhe am 5. Dezember die Halle und vor allem die Rippendecke genau untersucht. An verschiedenen Stellen wurde die Decke dafür vom Gütenbacher Bauhof geöffnet.

Dabei konnte er die Einschätzung bestätigen, dass die Decke zwar anders als geplant errichtet wurde, doch die Änderungen systematisch nach damals neuen und anerkannten Methoden vorgenommen worden waren. Die Standsicherheit der Halle dürfte auf jeden Fall nicht gefährdet sein.

Es gehe nun darum, eine Sanierung auszuarbeiten, welche die Halle und ihre Decke wieder auf Dauer sichert. Hier will Cornelius Ruckenbrod drei Varianten für die Sanierung der Zwischendecke zum Untergeschoss ausarbeiten, die natürlich dann auch mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind.