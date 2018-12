Gütenbach Neukircher Hausbesitzer suchen den Anschluss nach Gütenbach

Da die Behörden an den Anschluss an öffentliche Kläranlagen oder entsprechend teure Nachrüstungen an den vorhandenen Anlagen fordern, beabsichtigen die Eigentümer den Anschluss an die Kläranlage Gütenbach, die einst auf 1800 Einwohner ausgelegt wurde; heute sind es weniger als 1200.

Das würde zum einen der Anlage eine bessere Auslastung bringen, zum anderen auch Anschluss- und Nutzungsgebühren. Die satzungsrechtlichen Bestimmungen der Gemeinde Gütenbach würden auch für die Anwesen am Oberen Fallengrund, die Anwesen Nr. 4 bis 9 gelten.

Zur Sicherung der geregelten Abwasserentsorgung wird eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Furtwangen getroffen. Die Abwassersatzung der Gemeinde wird dahin gehend geändert. Da die Maßnahme bereits nahezu abgeschlossen ist, gab der Gemeinderat seinen Segen dazu. Die Anwesen wurden über den (privaten) Abwasserkanal Breiteck angeschlossen. Ratsmitglied Jörg Markon (Wir in Gütenbach) wollte erfahren, ob auch Wasser dorthin verlegt wurde, was Bürgermeisterin Lisa Wolber insofern bejahte, als man wohl Leerrohre verlegt habe, ein Anschluss sei aber derzeit nicht geplant.