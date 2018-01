Gütenbach Narren entzünden Feuerwerk des Humors

Gütenbach (te). An erster Stelle natürlich der scheidende Bürgermeister Rolf Breisacher, der gleich in beiden großen Sketchen eine gewichtige Rolle innehatte und für Lacher in der voll besetzten Halle sorgte.

Wie könnte es anders sein, stand die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl auf dem Programm. Lisa Wolber, gespielt von Andrea Scherzinger, stellte sich so manchem Mitbürger, duldete einen schlafenden Gemeinderat und Spinnweben in der Festhalle.

Jörg Scherzinger mimte sowohl im ersten, als auch im zweiten Sketch das noch amtierende Gemeindeoberhaupt von Gütenbach.