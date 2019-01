Gütenbach Musiker spielen für guten Zweck

Gütenbach (cha). Alljährlich am Heiligen Abend warten die Gütenbacher auf die Heiligabendbläser. Sie halten für die Musiker nicht nur großzügige Spenden für die Bregtalschule bereit, viele bieten den Musikern Speisen und Getränke an. Auch beim vergangenen Weihnachtsfest waren die Musiker unterwegs, und dieser Tage konnten sie die stattliche Summe von 1730 Euro an den Freundeskreis der Bregtalschule überreichen.