Gütenbach Mitglieder fordern mehr Transparenz

"So ganz stimmt das nicht", hatte Fahle beobachtet. Aus Richtung Gütenbach habe das Umleitungsschild gefehlt, so dass viele LKWs zunächst in Richtung Kreuzung gefahren seien und dort dann gewendet hätten – "was nicht immer problemlos war", hatte er erkannt. Riedschy betonte, das sei ihm nicht bewusst gewesen, es habe schließlich eine Anordnung gegeben, wie umgeleitet werde – und er sei davon ausgegangen, dass sich die ausführende Firma daran halte. Fertig sei Abschnitt 1, Ende Oktober habe man den Anschluss an der Bushaltestelle fertig gestellt. Der Tiefbau sei praktisch vollendet, ebenso die Zuleitung. Sogar der Asphalt sei von der Firma Hermann bereits eingebaut. Die Aquavilla habe die wassertechnischen Voraussetzungen beendet. Im Frühjahr werde die Stromanbindung und der Lückenschluss beim Wasser geschaffen.