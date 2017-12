Gütenbach Missa brevis von Jacob de Haan steht im Zentrum des Gottesdienstes

Mit der de Haan-Messe hatte der Dirigent ein modernes Werk ausgewählt, dessen populäre Tonsprache besonders im "Benedictus" deutlich wurde. Klarinetten, Hörner, Trompeten, Tuba und Pauken begleiteten den Gesang des Projektchores.

Eine ruhige, abgerundete Bläsereinleitung und die Pauken leiteten zum Choreinsatz des "Kyrie" über, dessen Bittrufe mehrfach erklangen und sich zur homogenen Einheit mischten. Mächtig, mit schönen A-capella-Passagen und großer Amen-Fermate erklang das "Gloria" und ausladend war das "Credo", das eingangs einen sanften Bläserteppich zu "in unum deum patrem onipotentem" bot, herrlich mit Klarinetten (Antje Schuler und Elena Rombach) das "et incarnatus est" interpretiert wurde und der hymnische Vortrag in strahlendem Schluss endete.

Festlich erklang das "Sanctus" mit markanter Textbetonung durch den Chor und einem prächtigen "Hosanna", das durch die Pauken unterstrichen wurde. Einfühlsam wurde das "Benedictus" gesungen und gespielt und alpenländische Stimmung kam beim "Agnus Dei" auf.

Neben vielen Gemeindegesängen erklang "Christus ist geboren" mit den Solisten Verena Schirmaier und Pascal Kapp sowie das gefühlvolle, dynamisch differenzierte "Jubilate" des ungarisch-polnischen Komponisten Gerhard Kronberg.

Schließlich sangen alle das bekannte Lied "Stille Nacht" und vor der Kirche bot die Musikkapelle im Anschluss an den Gottesdienst ein Platzkonzert mit weihnachtlichen Melodien.