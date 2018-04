Gütenbach Mischung aus schnellen Gigs und melancholischen Balladen

Gütenbach. Mit schnellen Gigs und melancholischen schottischen Balladen hat einmal mehr die schottische Folk-Band "Realtime" begeistert und kürzlich im ausverkauften Hanhart-Kunstprojekt einen gefühl- und humorvollen, musikalischen Abend geboten.

"It’s great to be back in Gütenbach" begrüßte Speirs die erwartungsvollen Zuhörer. Er gastierte schon mehrere Male im Hanhart, hat längst seine Fangemeinde und tourt seit 25 Jahren in wechselnder Besetzung auch durch Deutschland. "Ich verstehe nur Bahnhof": Speirs lernt bei jedem seiner Auftritte in Deutschland Sprichwörter und übersetzt diese wortwörtlich. Auch zum geplanten Brexit bezog der Schotte deutlich Stellung.

Seit 2013 ist Eilidh Grant Sängerin bei Realtime. Mit ihrer glockenhellen Stimme interpretiert sie die Songs sehr gefühlvoll. Die Band wohnt grenznah zu England, den Borders, die eine eigene Atmosphäre besitzen. Ihre Lieder handeln von Whiskey, Schafen, seltsamen Bräuchen, Heimweh, der Liebe und von besonderen Menschen. Die Musik kann virtuos, mitreißend durch die Fiddle, aber auch lyrisch und träumerisch sein. Ein Lied ist einem berühmten Einbrecher gewidmet, auch der Schneesturm "Beast of the east" ist in einem Song verewigt.