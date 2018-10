Gütenbach Lehrer zeigen sich ganz praxisnah

Gütenbach. Die RENA Technologies GmbH freute sich über den Besuch von insgesamt zehn Lehrern. Gegen 13 Uhr wurde die Gruppe von Manfred Nopper (gewerblicher Ausbildungsleiter) und Mario Hinz (Projekt Management) im RENA Headquarter auf der Neueck in Empfang genommen. Mario Hinz informierte die Gäste über das Unternehmen im Allgemeinen. Manfred Nopper stellte die Möglichkeiten einer Ausbildung beziehungsweise eines Studiums im gewerblichen und im kaufmännischen Bereich bei RENA vor.

Es herrschte ein reger Austausch über die verschiedenen Ausbildungsberufe und deren Voraussetzungen. Die Lehrer waren sehr interessiert und stellten viele Fragen, heißt es in einer Mitteilung des OHG.

Unter anderem ging es darum, ob die Schüler, nach Meinung der Ausbilder, nach dem Schulabschluss gut für eine Ausbildung vorbereitet sind und auf welche Noten die Industrie im Allgemeinen bei der Bewerbung schaut. "Gerade im gewerblichen Bereich sind die Noten der naturwissenschaftlichen Fächer ausschlaggebend. Ein Bewerber für die Ausbildung zum Mechatroniker sollte zum Beispiel in Mathe nicht schlechter als bei einer Zwei liegen. Jedoch sind die Noten nicht ausschlaggebend dafür, ob wir jemanden ausbilden oder nicht. Zu 70 Prozent zählt das Gesamtbild, man schaut einfach, ob der Bewerber vom seinem Charakter her und zum Beispiel der Fähigkeit, im Team zu arbeiten, zur RENA-Kultur passt", erläuterte der gewerbliche Ausbildungsleiter Manfred Nopper. Bei der Führung durch das Firmengebäude bekamen die Lehrer einen umfangreichen Einblick in die Arbeitswelt bei RENA. Besonders interessant war die Besichtigung der Endmontage. Viele der Pädagogen wussten vorher nicht, was RENA genau macht. Die Lehrer waren sehr beeindruckt von den hoch innovativen Maschinen, welche in den Bereichen Halbleiter, Medizintechnik und Erneuerbare Energien zum Einsatz kommen.