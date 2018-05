Gütenbach Ländlicher Raum bietet Vorteile

Ein zweites zentrales Thema für Gütenbach ist die ärztliche Versorgung. Lisa Wolber ist sich bewusst, dass man in Gütenbach hier direkt auf die Versorgung durch die Ärzte in Furtwangen zurückgreifen kann und muss. Aber es sei absehbar, dass es auch in Furtwangen die ärztliche Versorgung immer enger wird. Von besonderer Bedeutung für eine Gemeinde wie Gütenbach ist aber auch die Infrastruktur, gerade das Angebot von Schule und Kindergarten seien hier für junge Familien ganz wesentlich.

Und deshalb stand ein Besuch in der Schule auf dem Programm. Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete wurden hier mit einem Lied von den Kindern willkommen geheißen. Schulleiterin Veronika Weis stellte dann die Naturparkschule vor. Genau genommen waren es die Kinder selbst, die hier auf Tafeln und mit kleinen Erklärungen die verschiedenen Module und vor allem auch die verschiedenen Experimente und Exkursionen vortrugen. Ein Besuch bei Faller Modellbau gehört genauso dazu wie eine Fahrt zur Ölmühle nach Simonswald oder die Erkundung des Themas Milch auf einem Bauernhof. Auch im Uhrenmuseum waren die Kinder und hatten hier sogar eine Kuckucksflöte gebastelt.

Teilweise sind bei diesen Exkursionen auch die Vorschüler oder Kindergartenkinder mit von der Partie. Darüber hinaus werden diese Themen dann auch wieder in verschiedenen Fächern im Unterricht verarbeitet. Zum Abschluss stellte Rektorin Veronika Weis noch die Frage, was sich die Kinder als nächsten Besuch, der schon fest geplant ist, vorstellen könnten. Die erste Idee war hier der Europapark. Doch es geht ums Wasser und hier kam die Idee eine Fahrt an den Triberger Wasserfall. Dies sei zwar nicht vorgesehen, die Idee wurde aber trotzdem von Veronika Weis sehr positiv aufgenommen.

Schließlich kamen sie darauf: Die Schüler fahren an den Linacher Stausee und ins Kraftwerk. Und wenn sie schon in Linach sind, so Martina Braun, sollen sie doch auch gleich noch einen Abstecher auf ihren Linacher Bauernhof machen und die Hühner besuchen. Man werde versuchen hier einen Termin abzustimmen.