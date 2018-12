Gütenbach (rtr). Die Musikkapelle Gütenbach lädt zu ihrem Kirchenkonzert am Samstag, 15. Dezember, 20 Uhr, in der Pfarrkirche St. Katharina ein. Der Eintritt ist frei. Nachdem der bisherige Dirigent Roland Schuler die Kapelle nach fünf erfolgreichen Jahren verlassen hat, wird dies das erste "Jahreskonzert" mit dem neuen Dirigenten Andreas Rösch sein. Er hat vor kurzem die Dirigentenprüfung mit Bravour abgelegt. In das ansprechende Konzertprogramm integriert sind Ehrungen der Bläserjugend.