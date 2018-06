Die Neuordnung des King-Areals wird den Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 6. Juni, beschäftigten. Gütenbach. Das Sanierungsprogramm bietet die Chance die Industriebrache zu beseitigen und eine neue Ortsmitte zu gestalten. Vergangene Woche erhielt die Gemeinde die Nachricht, dass die abrufbaren Fördermittel für Gütenbach um 400 000 Euro auf eine Million Euro aufgestockt wurden. Eine Herausforderung stellt dennoch der Eigenanteil dar. In der Sitzung soll näher auf die Finanzierung eingegangen werden. Danach sollen die nächsten Schritte in Bezug auf Feuerwehr, Rathaus und King-Areal festgezurrt werden. Zur Sanierung der Mehrzweckhalle werden die Architekten Rosenfelder und Haas die geänderten Pläne und Kosten vorstellen.