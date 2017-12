Gütenbach Kinder basteln und werkeln in der Adventswerkstatt

So wurde gemeinsam in verschiedenen Werkstätten geschnitten, geklebt und gesägt. In der Lichterwerkstatt entstanden Lichter, Sterne, Karten und Fensterbilder. In der Waldwerkstatt konnte man aus Holz und Naturmaterialen tolle Weihnachtsgeschenke gestalten.

Die Kleinsten hatten in der Weihnachtsbäckerei besonderen Spaß. Für die Pause zwischendurch lud der Kindergarten mit Kaffee, Punsch und Kuchen ein. Zum Schluss traf man sich unter dem großen Adventskranz den in der Zwischenzeit einige Eltern gebunden hatten. Jetzt waren alle auf den Schlussauftritt gespannt.

Die Schüler präsentierten gekonnt unter der Leitung von Lili Fischer ihr musikalisches Spiel "In der Weihnachtsbäckerei" und begeisterten damit die zahlreichen Zuschauer.