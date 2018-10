Gütenbach Kanalisation befindet sich in gutem Zustand

Mit diesem Plan kam die Gemeinde einer Aufforderung des Landratsamtes nach, das bereits 2011 diese Dokumentation einer geordneten Abwasserentsorgung eingefordert hatte. Alle Kanäle waren mit der Kamera abgefahren und vermessen worden. 720 Schächte wurden überprüft, nur sechs wurden als "überstaugefährdet" eingestuft.

Diese Quote sei sehr niedrig, betonte Brian Sweeny. Durch die Hanglagen in Gütenbach fließe das Wasser gut ab. Auch Verschmutzungen geben keinen Anlass zur Sorge. Insgesamt sei die Anlage in gutem Zustand. Auf einen Schacht im Gewerbegebiet Ob der Eck solle man achten. Als "sofortige Maßnahmen" hatte das Ingenieurbüro nur drei Prozent der Anlage ausgemacht. Allerdings hat die Kommune zehn Jahre Zeit für die Reparaturen.

"Mit Wasser und Abwasser stehen wir gut da", zeigte sich Bürgermeisterin Lisa Wolber erfreut über das Ergebnis. Es habe so gut wie keine Rohrbrüche gegeben.