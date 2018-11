Gütenbach Käse-Kostproben munden den Kindern

Dieser wird im Tuch "ausgezogen" und anschließend in runde Käseformen gepresst, bevor er in den Reifekeller kommt. Hier zeigte Bauer Bökenkamp, wie der Käse liebevoll und in Handarbeit mit einer Lake aus Urmeersalz gepflegt wird, bis er volles Aroma entwickelt hat.

Nach alter Handwerkstradition entsteht so ein Schnittkäse nach Tilsiter Art mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen veredelt und in den Reifestufen jung, mittel und alt. Nach einer Kostprobe der handgemachten Käses ging es dann in den Kuhstall, wo 17 Vorderwälder Milchkühe betreut werden.

Sie weiden im Sommer auf artenreichen Wiesen auf 1000 Metern Höhe um den Unterleimgrubenhof, dürfen auch im Winter täglich ins Freie und bekommen außer Salz und Mineralfutter ausschließlich eigenes Heu.