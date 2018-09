Gütenbach Jugend rund um die Uhr im Einsatz

In den 24 Stunden gibt es jede Menge Einsätze, bei denen die Jugend mit den Fahrzeugen zum jeweiligen Einsatzort ausrückt. Egal ob Brandeinsatz oder Technische Hilfeleistung, die Jugendlichen haben jede Menge zu tun. Die Feuerwehr bittet die Bevölkerung um Verständnis für das Fahren mit Blaulicht sowie tagsüber teils mit Martinshorn. Am Samstag ab 16 Uhr ist am Bauhof eine öffentliche Übung, bei der die Bevölkerung willkommen ist.

Bei diesem Einsatz führen die Jugendlichen das Vorgehen der Feuerwehr bei einem Brand mit Menschenrettung vor. Im Anschluss an die Einsatzübung folgt eine kleine Werbeveranstaltung für neue Mitglieder der Jugendwehr.