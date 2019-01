Gütenbach Jugend glänzt mit 100-Prozent-Proben

Ihre 146. Generalversammlung hielt die Freiwillige Feuerwehr ab. Mit 66 Mitgliedern, davon 39 Aktiven, 21 Alters- und zwölf Jugendfeuerwehrleuten ist sie mit 42 Einsatzfähigen gut aufgestellt.

Gütenbach. Insgesamt wurden 2000 Stunden an Einsätzen, Proben und Lehrgängen geleistet. Kommandant Jürgen Schonhardt freute sich, dass fast alle in den "Bären" gekommen waren. Er hielt 31 Einsätze bei vielen technischen Diensten, einen Großbrand in Vöhrenbach und fünf Alarme fest. 13 Sicherheitswachdienste wurden nötig, und an Fasnet sorgte man für die Verkehrsregelung. 520 Stunden Sicherungsmaßnahmen, sechs Gesamtproben, zehn Zugproben und fünf Atemschutzproben wurden absolviert. Daneben wurden 16 Lehrgänge besucht, und zwei Männer belegten Lkw-Fahr-Kurse.

Unerlässlich sei die Ausbildung im Atemschutz. Für 2019 werden für die Fasnet und das Floriansfest am 6./7. Juli Helfer gesucht. Probleme bereitet die Fahrzeugunterbringung. Am großen Löschfahrzeug liege der Schaden schon bei rund 12 000 Euro.