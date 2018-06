Gütenbach In Gütenbach wird einiges bewegt

Gütenbach. Die Baumaßnahme zur Einbindung der Quellen am Lehmannsgrund und Bau eines Druckminderschachtes am Sommerberg laufen bereits seit einigen Wochen. Die Firma Hermann aus Furtwangen hat die Rohrleitungsarbeiten über zwei Kilometer durch den Schildeckerwald abgeschlossen. Nun stehen noch Feinarbeiten rund um den neuen Quellsammelschacht und der Bau des Druckminderschachtes am Sommerberg aus. Mit dem vollständigen Abschluss der Arbeiten ist bis zur Sommerpause zu rechnen, heißt es in einer Mitteilung.

Nächste Woche beginnt der Baggerbetrieb Ensch aus Gütenbach mit der Sanierung und Bankettbefestigung zweier Teilstücke der Zufahrt zur Kläranlage. Im oberen Bereich werden dazu L-Steine gesetzt, im unteren Bereich wird eine Bruchsteinmauer errichtet. Die Maßnahme istnotwendig, damit auch weiterhin Lkw die Kläranlage erreichen können. Insgesamt ist mit einer Bauzeit von drei bis vier Wochen zu rechnen.

Parallel dazu nimmt die Firma Ensch die Arbeiten an den Außenanlagen zwischen Schule und Mehrzweckhalle auf. Der Baubeginn für die Umgestaltung der Außenanlagen erfolgte schon 2016. In einem ersten Bauabschnitt wurde eine provisorische Zufahrt zum oberen Eingang der Schule errichtet. Im nun folgenden zweiten Abschnitt wird die Fläche vor dem Eingang der Mehrzweckhalle angehoben, so dass künftig ein barrierefreier Eingang entsteht. In der Mitte des Geländes wird eine große Fläche eingeebnet, welche als künftiger Standort für den Spielplatz dienen soll. Insgesamt werden die Bauarbeiten bis zum Ende der Sommerferien andauern.