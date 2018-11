Gütenbach. Die Rückbauaktion in der Gütenbacher Mehrzweckhalle am vergangenen Samstag war erfolgreich. Mit über 20 Freiwilligen waren schon fast zu viele Helfer am Werk, informiert die Gemeindeverwaltung. Die Firma HWP Substanzbau aus Mannheim hat am Montag mit der Sanierung der Rippendecken begonnen. Bei der Entkernung des Umkleidebereichs steht nun noch der Rückbau einer Wand und Entfernung vom Bodenbelag aus. Dies sollte vor dem Beginn der Ausbauarbeiten erfolgen und müsste innerhalb eines Samstagvormittags machbar sein. Damit wären sämtliche Rückbauarbeiten in Eigenleistung gestemmt. Die Rückbauaktion beginnt wie gewohnt am Samstag, 10. November, um 7.30 Uhr. Gearbeitet wird bis zur Mittagszeit. Ein Vesper und Getränke stellt die Gemeindeverwaltung bereit.