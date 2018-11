Gütenbach. Der Haushaltsplan für 2019 sowie Auftragsvergaben zur Sanierung der Mehrzweckhalle sind die umfangreichsten Themen, die den Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch, 14. November, beschäftigen. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaus. Unter anderem stehen auch eine Bürgerfragestunde sowie Bekanntgaben auf der Tagesordnung. Eine nicht-öffentliche Sitzung schließt sich an.