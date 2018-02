Gütenbach Hallenvordach kommt unter den Hammer

An den Holzbalken sind einige Bürger interessiert und haben angeboten, das Vordach selbst zurückzubauen, um die Holzbalken dafür zu erhalten, berichtet Hauptamtsleiterin Lisa Wolber. Würde die Gemeinde das Vordach verschenken, wäre dies zwar für den Beschenkten erfreulich, für alle übrigen Interessierten aber ungerecht. Aus diesem Grund und da die Gemeinde es sich nicht leisten könne, ihr Hab und Gut zu verschenken, schlug der Gemeinderat vor, eine Versteigerung durchzuführen. Teilnahmeberechtigt sind nur Einwohner Gütenbachs.

Wer teilnehmen möchte, darf bis 14. März, 19 Uhr, beim Rathaus sein Gebot abgeben. Das Gebot muss in einem verschlossenen Umschlag abgegeben werden und Namen und Anschrift des Bietenden sowie die Höhe des Gebots enthalten. Der Umschlag muss deutlich mit dem Vermerk "Gebot Vordach Mehrzweckhalle" gekennzeichnet sein. In der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung werden alle Gebote geöffnet und der Zuschlag an den Höchstbietenden erteilt. Das Vordach muss daraufhin bis spätestens 14. Mai zurückgebaut und alle Bestandteile beseitigt sein.