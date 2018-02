Gütenbach Hästräger werden zu Akrobaten

Dem Ballett folgte dann der Narrenrat höchstpersönlich, es war bereits der zweite Zirkus in diesem Umzug. Spektakulär war hier die Vorführung der zersägten Jungfrau, auch wenn die Motorsäge erst nach viel Zureden ansprang. Die Hinterdäler hatten sich dann die "Treiberei" ganz wörtlich genommen, denn sie veranstalteten eine Treibjagd auf die Wildsau im Hintertal. Mit einer Art Moritaten-Gesang, dem Wildsau-Lied, beklagten sie die Schäden durch die Wildschweine: "So e Wildsau isch e Qual", denn den Schaden "dess kinne d’Bure it vertrage!" Und so blieb ihnen nach diesem Gesang nichts anderes übrig, als die ganze Horde Wildschweine direkt vor dem Rathaus zu erschießen.