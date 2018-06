Gütenbach Gütenbacher sollen Meinung äußern

"Wir sind eine kleine Gemeinde und müssen nach kompakten Lösungen suchen", so leitete Bürgermeisterin Lisa Wolber die Diskussion über die weitere Entwicklung Gütenbachs ein.

Gütenbach. Sie erläuterte dem Gemeinderat und zahlreichen Zuhörern in öffentlicher Sitzung, dass während der Hallensanierung an der weiteren Entwicklung der Gemeinde geplant werden soll, und dass für die Nutzung des King-Geländes zudem eine Bürgerbeteiligung vorgesehen ist.

Das Sanierungsprogramm eröffne Möglichkeiten für langfristige Lösungen. Wie das King-Gelände für Rathaus und Feuerwehrgerätehaus nutzbar wäre, hatte Gemeinderätin Rafaela Riesle an einem Modell anschaulich dargestellt. Es geht allerdings davon aus, dass das gesamte Fabrikgebäude abgerissen wird, auch der denkmalgeschützte "Kopfbau". Dieser Gebäudeteil sei allerdings in schlechtem Zustand, wurde mehrfach betont. Für den Festplatz als Feuerwehrstandort setzte sich Gemeinderat und Feuerwehrkommandant Jürgen Schonhardt ein, fand aber dafür keine Mehrheit. Die Gütenbacher Bürger sollen in einem Interessenbekundungsverfahren nach ihrer Meinung gefragt werden, erst danach wird ein Raum- und Flächenprogramm erarbeitet. Einen Fragebogen-Entwurf hatte die Gemeindeverwaltung vorgelegt. Eine Dreiergruppe mit Bürgermeisterin Lisa Wolber, Gemeinderat Florian Kienzler und Marcel Pohl wird den Fragebogen ausarbeiten.