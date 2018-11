Gütenbach Gütenbacher Narren lassen sich die Fasnet nicht verleiden

"Mir bringe d’Wirtschafte uf’d Stroß".

Das Ausrufen am Samstag 23. Februar wird in Form einer großen Straßen-Fasnet veranstaltet. Nach einem kurzen Umzug zum King-Areal wird es ein Treiben in verschiedenen Ständen, betrieben durch Vereine und andere Gruppierungen, geben. Die Narren selbst werden in diesem Narrendorf eine große Schirmbar für fast 100 Gäste aufbauen.

Am schmutzigen Donnerstag findet für die Schüler dieses Mal eine interne Fasnet-Veranstaltung innerhalb der Schule statt, von der die Kinder von Narrenrat, Musikkapelle und Jockele abgeholt und zum Rathaus geführt werden, das dann gestürmt wird. Auf dem Pausenhof der Schule wird es anschließend eine Versorgung mit Narrensuppe begeben. Der Nachmittagsumzug startet wie gewohnt beim Gasthaus Post.

Das Guggemusik-Treffen am 2. März wird in diesem Jahr eine Freiluftveranstaltung. Die Guggemusiken wurden bereits informiert und haben zugesagt. Es wird drei verschiedene Orte für die Auftritte geben, die Narren betreiben wieder den wettergeschützten Stand auf dem Pausenhof und die Schirmbar.

Am Fasnet-Sonntag 3. März findet der Umzug wie gewohnt statt, bewirtet werden die Teilnehmer dann vom Verein zur Brauchtumspflege im (wettergeschützten) Schulhof. Es wird auch weitere Einkehr-Möglichkeiten geben. Je nach Wetterlage wird man versuchen, die Prämierung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Der Umzug am Rosenmontag, 4. März, beginnt ebenfalls wie gewohnt am Gasthaus Post. Das ganze findet statt unter dem Motto "In Giedebach isch hit was los, mir bringe d’Wirtschafte uf’d Stroß". Hier sollen also ehemalige, aktuelle und auch mögliche zukünftige Gütenbacher Wirtschaften dargestellt werden. Diese rollenden Gastwirtschaften sammeln sich alle beim King-Gebäude, wo dadurch ein kleines Fasnet-Dorf entsteht. Für weitere Vorschläge sind die Narren offen, so Florian Kienzler. Sie hoffen, dass mit diesen Ideen ein guter Kompromiss für die Fasnet 2019 gefunden wurde.