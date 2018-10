Gütenbach Gütenbacher legen erneut Hand an

An einem letzten Termin, am kommenden Samstag, 3. November, werden die Gütenbacher nochmal zur Mithilfe aufgerufen. An diesem Tag werden weitere Wände im ehemaligen Umkleidebereich und Foyer eingerissen. Beginn ist um 7.30 Uhr und gearbeitet wird bis zur Mittagszeit. Ein Vesper und Getränke stellt die Gemeindeverwaltung bereit. Die Sanierung der Rippendecken durch die Firma HWP Substanzbau aus Mannheim beginnt am Montag.